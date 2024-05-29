Во Владимире загорелся троллейбус. Появилась официальная информация от МЧС России по Владимирской...

Во Владимире загорелся троллейбус.Появилась официальная информация от МЧС России по Владимирской области о возгорании троллейбуса накануне — 28 мая в областном центре.Напомним, в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что на Разина были проблемы с общественным транспортом, кто-то даже видел пламя.Официально сообщается, что действительно, 28 мая в 15:50 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о возгорании троллейбуса по адресу: город Владимир, улица Разина, дом № 22 «Б», на предварительной площади 2 квадратных метра.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Обошлось без жертв.На кадрах видно, что горело колесо троллейбуса, а также пострадала часть салона внутри.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области