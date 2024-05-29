Об этом сообщают представители регионального Правительства.

Во Владимирской области госавтоинспекторы в преддверии летних каникул напомнили детям о правилах дорожного движения. Об этом сообщают представители регионального Правительства.Так, сотрудники ГИБДД проводят в школах лекции, практические занятия, акции и рейды. В Коврове, например, прошли уроки дорожной грамотности, где особое внимание было уделено езде на велосипедах. Кроме того, здесь же прошли мероприятия «Безопасное лето» и акция «ПДД в каждый дом».«В Александровском районе прошла акция «Пешеход, будь бдителен!», в Вязниковском и Кольчугинском районах - «Внимание, дети!» – рассказывают сотрудники пресс-службы.В Гусь-Хрустальном также автоинспекторы также зашли к ребятам. Они поговорили со школьниками и их родителями, разобрали различные дорожные «ситуации-ловушки» и напомнили ребятам ПДД.