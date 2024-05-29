Во Владимирской области определили победителей чемпионата по пожарно-спасательному спорту
Турниры...
Во Владимирской области определили победителей чемпионата по пожарно-спасательному спорту
Турниры проводит региональное управление МЧС.
Участниками чемпионата стали 9 команд - сотрудники МЧС и студенты-пожарные.
В первый соревновательный день они преодолевали полосу препятствий и состязались в пожарной эстафете. Во второй день участники на скорость поднимались по штурмовой лестнице в окно учебной башни и проводили там боевое развертывание.
Победителями чемпионата стала команда Владимирского строительного колледжа.
В Первенстве принимали участие юноши и девушки от 15 до 18 лет. Здесь лучшими стали ученики восьмой ковровской школы.