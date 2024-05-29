Во Владимирской области определили победителей чемпионата по пожарно-спасательному спорту Турниры...

Во Владимирской области определили победителей чемпионата по пожарно-спасательному спортуТурниры проводит региональное управление МЧС.Участниками чемпионата стали 9 команд - сотрудники МЧС и студенты-пожарные.В первый соревновательный день они преодолевали полосу препятствий и состязались в пожарной эстафете. Во второй день участники на скорость поднимались по штурмовой лестнице в окно учебной башни и проводили там боевое развертывание.Победителями чемпионата стала команда Владимирского строительного колледжа.В Первенстве принимали участие юноши и девушки от 15 до 18 лет. Здесь лучшими стали ученики восьмой ковровской школы.