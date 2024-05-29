Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ повысился на 11,2%. Об этом информирует...

Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ повысился на 11,2%.Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.На территории региона (на 21-й неделе) показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 11,2%.За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратился - 5 491 человек, во Владимире – 1 898.Зарегистрирован рост заболеваемости во всех возрастных группах.С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 337 исследований.Из положительных находок – респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, парагрипп (1 и 3 типов), сезонная коронавирусная инфекция. Вирусы гриппа не выявлены.Сообщается, что в текущий эпидемический сезон в рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ нарастающим итогом обнаружено 123 положительных находки гриппа A(H3N2) и 7 – гриппа В.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений