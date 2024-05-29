Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ повысился на 11,2%.
Об этом информирует...
Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ повысился на 11,2%.
Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.
На территории региона (на 21-й неделе) показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 11,2%.
За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратился - 5 491 человек, во Владимире – 1 898.
Зарегистрирован рост заболеваемости во всех возрастных группах.
С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 337 исследований.
Из положительных находок – респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, парагрипп (1 и 3 типов), сезонная коронавирусная инфекция. Вирусы гриппа не выявлены.
Сообщается, что в текущий эпидемический сезон в рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ нарастающим итогом обнаружено 123 положительных находки гриппа A(H3N2) и 7 – гриппа В.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений