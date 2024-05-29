В мероприятии под руководством представителей главного управления МЧС России по Владимирской области принимали участие сотрудники пожарно-спасательного подразделения по охране ППС «Второво».

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело плановые пожарно-тактические учения на промежуточной перекачивающей станции (ППС) «Второво» во Владимирской области.В мероприятии под руководством представителей главного управления МЧС России по Владимирской области принимали участие сотрудники пожарно-спасательного подразделения по охране ППС «Второво» и территориального пожарно-спасательного гарнизона, а также ремонтно-эксплуатационный персонал станции.По замыслу учений в результате повреждения резервуара объемом 10 тыс. куб. м произошел взрыв и разлив дизельного топлива в каре ёмкости с последующим воспламенением. Создалась угроза возгорания соседнего резервуара. Системы автоматического пожаротушения и водяного орошения поврежденной емкости вышли из строя. Устройства водяного охлаждения соседних резервуаров были исправны и запустились в автоматическом режиме.После получения первых сигналов персонал станции произвел необходимые технологические переключения. Оперативно на место прибыли члены пожарной спасательной части и добровольной пожарной дружины объекта. Совместно с персоналом нефтеперекачивающей станции были приняты меры по эвакуации людей, а также организована работа оперативного штаба и пункта для оказания первой помощи.Были проведены мероприятия по локализации и ликвидации условного пожара, охлаждению «горящего» и соседних резервуаров. Проведена подача огнетушащих средств с использованием пожарного пеноподъемника. В учении были задействованы 50 человек, использовалось 13 единиц пожарной техники.По итогам персонал ППС «Второво» подтвердил готовность к выполнению практических действий по ликвидации нештатных ситуаций на объектах АО «Транснефть-Верхняя Волга». Все поставленные цели и задачи были достигнуты - условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.