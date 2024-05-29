Во Владимирской области жители деревни Фёдоровское бьют тревогу: в озере появилась мёртвая...

Во Владимирской области жители деревни Фёдоровское бьют тревогу: в озере появилась мёртвая рыба.Жители деревни Федоровского обратили внимание на странный запах, источником которого, по их словам, стало озеро в центре деревни.Об этом рассказывают в пресс-службе Народного Фронта (Владимирская область).Буквально за несколько месяцев водоём поменял цвет и покрылся масляными пятнами.В водоёме начали всплывать мёртвая рыба, а утки, которые раньше обитали там, исчезли. Вероятно — погибли.- Естественно, весь посёлок задыхался. Люди с Красного жаловались, мы окна боялись открывать. Запахи пришли неделю - две назад … – жалуется Сергей, местный житель.Причиной загрязнения могли стать очистные сооружения недалеко от озера.Жители уверены, что Владимирской области грозит эко-катастрофа, потому что часть воды из отравленного водоёма перетекает через дамбу в другой ручей, а оттуда уже в Клязьму.- Невозможно передать словами, какой запах здесь! На поверхности до сих пор лежит мёртвая рыба, вода мутная, зелёная, с пузырями, находиться здесь просто невозможно. Очень сильный запах, похоже на сероводород… – отмечает Юлия Варакина, координатор по экспертно-проектной работе Народного фронта во Владимирской области.Следственные органы сделали забор воды на анализ. Но, как отмечают в Народном фронте, спустя неделю никаких действий не предпринималось. Почему — вопрос остаётся открытым.Фото: Региональный исполком общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» во Владимирской области