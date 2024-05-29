Во Владимирскую область прибыла делегация из новых регионов России
Специалисты из Донецкой...
Во Владимирскую область прибыла делегация из новых регионов России
Специалисты из Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей намерены перенять опыт владимирских коллег в сфере реализации государственной национальной политики.
Юлия Зиновьева, начальник департамента по развитию гражданского общества Управления внутренней политики главы Донецкой Народной республики:
- Очень важное мероприятие в рамках интеграции в большую Россию. Обмен опытом, работа в одном правовом поле в рамках реализации национальной политики на территории Российской Федерации. Владимирская делегация будет делиться с нами опытом. Мы с удовольствием будем воспринимать и, возможно, будем что-то интегрировать у себя, когда вернёмся.
Круглый стол в Доме Дружбы народов Владимирской области - часть большой программы. Из новых российских территорий в наш регион приехали 13 человек. Это представители региональных и муниципальных органов власти, руководители только что созданных Домов дружбы народов, представители сферы культуры и молодёжной политики.
Визит делегации из Новороссии стал возможен благодаря проекту Центра гражданских инициатив "Позиция". Его общественники реализуют при грантовой поддержке Министерства внутренней политики Владимирской области. По словам его руководителя Татьяны Адуловой, у 33-его региона большой и эффективный опыт в деле реализации государственной национальной политики. Направления взаимодействия обсудят в ходе встреч на самых разных площадках.
Татьяна Адулова, министр внутренней политики Владимирской области:
- У нас есть очень много положительных практик, проектов в работе с общественными национальными организациями, с конфессиями. Мы обязательно с коллегами поделимся нашими практиками. И, уверена, что это знакомство станет началом плодотворных взаимоотношений, дружественных.