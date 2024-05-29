Во Владимирскую область прибыла делегация из новых регионов России Специалисты из Донецкой...

Во Владимирскую область прибыла делегация из новых регионов РоссииСпециалисты из Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей намерены перенять опыт владимирских коллег в сфере реализации государственной национальной политики.Юлия Зиновьева, начальник департамента по развитию гражданского общества Управления внутренней политики главы Донецкой Народной республики:- Очень важное мероприятие в рамках интеграции в большую Россию. Обмен опытом, работа в одном правовом поле в рамках реализации национальной политики на территории Российской Федерации. Владимирская делегация будет делиться с нами опытом. Мы с удовольствием будем воспринимать и, возможно, будем что-то интегрировать у себя, когда вернёмся.Круглый стол в Доме Дружбы народов Владимирской области - часть большой программы. Из новых российских территорий в наш регион приехали 13 человек. Это представители региональных и муниципальных органов власти, руководители только что созданных Домов дружбы народов, представители сферы культуры и молодёжной политики.Визит делегации из Новороссии стал возможен благодаря проекту Центра гражданских инициатив "Позиция". Его общественники реализуют при грантовой поддержке Министерства внутренней политики Владимирской области. По словам его руководителя Татьяны Адуловой, у 33-его региона большой и эффективный опыт в деле реализации государственной национальной политики. Направления взаимодействия обсудят в ходе встреч на самых разных площадках.Татьяна Адулова, министр внутренней политики Владимирской области:- У нас есть очень много положительных практик, проектов в работе с общественными национальными организациями, с конфессиями. Мы обязательно с коллегами поделимся нашими практиками. И, уверена, что это знакомство станет началом плодотворных взаимоотношений, дружественных.