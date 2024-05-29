Перед судом предстанет житель Вязников. Мужчину обвиняют в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Перед судом предстанет житель Вязников. Мужчину обвиняют в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что ранее гражданина уже привлекали к административной ответственности за торговлю самогоном и штрафовали, однако выводов он не сделал. В декабре прошлого года мужчина вновь продал спиртосодержащий напиток крепостью более 40 градусов.«В ходе расследования установлено, что мужчина в течении длительного времени занимался реализацией крепких спиртных напитков домашней выработки населению г. Вязники, поставил свой бизнес на «поток», у него имелись постоянные клиенты», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящее время уголовное дело в отношении вязниковца передано в суд.