Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального Правительства.

Завтра, 30 мая, во Владимирской области стартует летняя оздоровительная кампания. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального Правительства.При распределении путёвок в загородные лагеря и санаторно-курортные организации в первую очередь рассматриваются заявки от детей участников или ветеранов СВО», – рассказала Светлана Болтунова, Министр образования.В этом году летним отдыхом будет охвачено более 50 тысяч детей. Будут работать 29 загородных лагерей, 358 школьных, 9 лагерей труда и отдыха. Кроме того, 5,3 тысяч ребят отправятся отдыхать за пределы региона, в том числе и на курорты Краснодарского края.