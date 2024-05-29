В среду, 29 мая, температура воздуха в регионе поднимется до +30 градусов Цельсия.

В среду, 29 мая, температура воздуха в регионе поднимется до +30 градусов Цельсия. Об этом рассказала администрации города Владимира.Специалисты отмечают, что такая погода повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, возможны природные пожары, а также увеличение числа происшествий на воде. Кроме того, в результате перегрева трансформаторных подстанций могут происходить отключения электроэнергии.