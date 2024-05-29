Правоохранители арестовали 35-летнего жителя Петушинского района.

Правоохранители арестовали 35-летнего жителя Петушинского района. Мужчину подозревают в совершении серии велосипедных краж. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка выяснили, что весной текущего года гражданин орудовал в Покрове. Он воровал велосипеды из подъездов жилых домов. Всего известно о четырёх случаях. Три транспортных средства обвиняемый смог продать, а четвёртый велосипед изъяли полицейские. Причинённый ущерб превысил 100 тыс. рублей.В настоящий момент в отношении жителя Петушинского района возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.