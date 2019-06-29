Антон Макарский и Виктория Морозова считаются образцовой парой. Однако и в их браке случались непростые периоды. Однажды певица чуть не ушла от своего возлюбленного.

Антон Макарский и Виктория Морозова считаются образцовой парой. Однако и в их браке случались непростые периоды. Однажды певица чуть не ушла от своего возлюбленного.Романтические отношения завязались между ними в 1999 году. Тогда Виктория Морозова была популярной певицей, а Антон Макарский еще был в самом начале актерской карьеры. Многие друзья пытались отговорить певицу от брака с начинающим артистом.Однако после успеха сериала "Бедная Настя" возлюбленные поменялись местами. Исполнительница на время ушла в тень, в то время как актер стал невероятно популярен. Антон Макарский стал все чаще показывать непростой характер."Мы тогда много ссорились, в первый год отношений я вообще три раза уходил. Мы так сильно бодались, что невозможно было", – передает слова артиста издание .Сама певица подтвердила, что между ними часто случались ссоры. После очередного конфликта Виктория Морозова даже чуть не ушла из дома. Однако в последний момент исполнительница передумала."У него просто невозможный характер. Именно поэтому однажды я тоже хотела уйти. Антона не выдерживает даже собственная мама. Помню, как она сказала мужу: "Если Вика от тебя уйдет, я тоже уйду", – рассказала певица.Сейчас супруги практически не ссорятся. Их жизнь резко изменилась после рождения детей. В 2012 году на свет появилась дочь Мария, а еще спустя три года – мальчик Иван.