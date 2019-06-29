В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона Маракана в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0.

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0.У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно. Одну голевую передачу на свой счет записал Серхио Агуэро.Таким образом, сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Амерки, где сыграет с командой Бразилии, которая в 1/4 финала переиграла Парагвай в серии пенальти.