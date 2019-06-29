На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, состоялась четвертьфинальная игра между сборными Колумбии и Чили. Чилийские футболисты неожиданно взяли верх над соперником, добившись победы в серии послематчевых пенальти.

На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, состоялась четвертьфинальная игра между сборными Колумбии и Чили. Чилийские футболисты неожиданно взяли верх над соперником, добившись победы в серии послематчевых пенальти.Основное время матча завершилось вничью – 0:0. Для выявления победителя командам пришлось посоревноваться в пробитии одиннадцатиметровых ударов. В серии пенальти чилийцы оказались сильнее со счетом 5:4 и вышли в полуфинал турнира, где встретятся с победителем пары Уругвай – Перу.Стоит отметить, что игра между Колумбией и Чили была задержана на 20 минут, поскольку автобус с чилийскими футболистами попал в пробку, не успев вовремя прибыть на арену.