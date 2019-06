После интервью Владимира Путина газете Financial Times к нему обратился британский певец и композитор Элтон Джон.

После интервью Владимира Путина газете Financial Times к нему обратился британский певец и композитор Элтон Джон.Отвечая на вопросы журналистов издания, российский президент высказал мнение, что либеральная идея себя изжила и противоречит интересам подавляющего большинства населения​​​. По его личному мнению, надо дать возможность существовать разным идеям, но при этом важно не забывать про интересы большинства. Президент подчеркнул, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.На свой странице в Instagram Элтон Джон написал:"Уважаемый президент Путин, я был глубоко огорчен, когда прочитал ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, охватывающая многокультурное и сексуальное разнообразие, устарела в нашем обществе. Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у вас нет с этим проблем", кажутся мне лукавством".Певец напомнил, что российские дистрибьютеры биографического фильма "Рокетмен" подвергли картину цензуре, удалив ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками, сообщает РИА Новости.Посмотреть эту публикацию в InstagramDear President Putin, I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times. I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. I find duplicity in your comment that you want LGBT people to “be happy” and that “we have no problem in that”. Yet Russian distributors chose to heavily censor my film “Rocketman” by removing all references to my finding true happiness through my 25 year relationship with David and the raising of my two beautiful sons. This feels like hypocrisy to me. I am proud to live in a part of the world where our governments have evolved to recognise the universal human right to love whoever we want. And I’m truly grateful for the advancement in government policies that have allowed and legally supported my marriage to David. This has brought us both tremendous comfort and happiness. Respectfully, Elton John #LOVEISLOVE #WORLDPRIDE @EJAFПубликация от Elton John (@eltonjohn) 28 Июн 2019 в 11:34 PDTПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил после интервью Владимира Путина, что президенту близки идеи либерализма, но он против агрессивного навязывания их другим людям.