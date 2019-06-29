В России – ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита большой двадцатки в Осаке.

В России – ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке. Путина попросили прокомментировать заявление британского певца Элтона Джона.Путин подчеркнул, что очень уважает Элтона Джона, он гениальный музыкант. "Но я думаю, что он заблуждается", — добавил он.Российский лидер напомнил, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ относится к несовершеннолетним. "Дайте человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью — пять или шесть полов напридумали, я даже не понимаю, что это такое", — сказал Путин.Проблема, по его словам, заключается в том, что ЛГБТ-сообшестве "достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения" большинству. Путин призвал к лояльности, открытости и транспарентности. "Надо уважать всех — это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения", — добавил он.Ранее Элтон Джон в своем Instagram обратился к Путину, усмотрев в его словах о людях нетрадиционной ориентации и либеральной идее "лукавство".В интервью Financial Times Путин заявил, что в России ничего не имеют против представителей ЛГБТ-сообщества, а также, что либеральная идея вступила в противотечение с интересами большинства населения. Президент РФ подчеркнул, что все точки зрения имеют право на существование, в том числе и либеральные, но не стоит при этом забывать про интересы основного населения, тогда и не будет внутриполитических потрясений."Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у вас нет с этим проблем", кажутся мне лукавством", — написал Элтон Джон, обращаясь к Путину.