Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил, что он имел в виду, когда назвал Россию старым врагом. Свое заявление Боррель сделал в мае в интервью испанской El Periodico. Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха после того заявления министра был вызван в российский МИД.

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил, что он имел в виду, когда назвал Россию "старым врагом". Свое заявление Боррель сделал в мае в интервью испанской El Periodico. Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха 28 мая был вызван в российский МИД, где ему указали, что слова Борреля наносят ущерб российско-испанским отношениям, дружественным, партнерским и взаимовыгодным связям."Думаю, русские это неверно интерпретировали, — сказал Жозеп Боррель в новом интервью El Periodico, опубликованном накануне. — Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе".По словам Борреля, он говорил: "Европа видит, что ее старый защитник, США, перестает защищать ее, и что вновь возникает ее старый соперник или враг, подразумевая СССР". Очевидно, что-то происходит в Крыму, отметил Боррель, и самолеты F-18 и испанские танки Leopard развернуты на границах стран Балтии и "прибыли туда не затем, чтобы попить кофе, а по какой-то другой причине".И. о. министра также напомнил, что говорил "о появлении нового системного конкурента — Китая" и о том, что у трех больших стран, оказавшихся сейчас в ситуации новой холодной войны, уже другие отношения с Европой, нежели раньше."Думаю, что русские чрезмерно резко отреагировали, мы осудили эту чрезмерную реакцию, и все вернулось к нормальному состоянию. У нас нет никаких проблем", — сказал Боррель.