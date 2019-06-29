Сотням людей, которые сегодня собирались улететь из Шереметьево, пришлось для начала принять водные процедуры. После ливней под воду ушла трасса, ведущая к терминалу B. Она скорее напоминала море, в котором в свободное плавание уходили такси, захлебывались автобусы, тонули легковушки. Для пешеходов организовали паромную переправу — в роли водного транспорта был грузовой.

Сотням людей, которые сегодня собирались улететь из Шереметьева, пришлось для начала принять водные процедуры. Трасс к терминалу B напоминала море, в котором в свободное плавание уходили такси, захлебывались автобусы, тонули легковушки.Среди пассажиров зайцев нет — все с билетами на самолет, да и водителя грузовика вряд ли зовут Мазай. Но картина точно по Некрасову. С последних сухих островков в кузов запрыгивают промокшие люди, а затем на спасительную сушу."Кто бы мог подумать — на фуре на работу", — комментируют пассажиры "спасательного" транспорта.На платформу помещаются человек двадцать-тридцать. Счастливчиков подбирают проходящие грузовики. Остальным приходится идти вброд. Подтопленный участок на пересечении Шереметьевского и Лобненского шоссе разделил терминал B аэропорта и парковку, на которой оставляют машины туристы, встречающие, сотрудники авиакомпаний.Марина с дочерьми только что вернулась из Греции."Ну, мы уже привыкли плавать и теперь вот опять пойдем. Как здесь, кролем или чем?", — отшучивается женщина.На месте подтопления движение встало, но находились и те, кто был готов броситься в омут с головой.Проехать место подтопления могли только машины с высокой посадкой — автобусы, грузовики или, например, спецтранспорт. Но есть отчаянные люди, которые пытаются преодолеть это место на легковых автомобилях. Результат очевиден — в итоге машину просто приходится бросать.Но даже десятки утопленных машин не останавливали отчаянных. Временами дождь усиливался, уровень воды поднимался. Сегодня был случай: водитель такси и рад бы сесть на мель, но машину понесло по течению. Пришлось выпрыгивать из окна и отталкивать автомобиль, словно катер от пирса. И даже пассажирам автобусов не удавалось выйти сухими из воды.В Шереметьеве утверждают: аэропорт работал без сбоев. Рейсы не задерживали, погода несмотря на дождь — летная. Но какой в этом прок, если за штурвалом не будет пилота. Поэтому стюардессы, штурманы и командиры экипажей, закатав форменные штаны, спешили к вылету. Да и сами лайнеры изрядно подмочили шасси. На летном поле скопилось много воды, впрочем, она довольно быстро ушла.А вот на месте затопления, такое ощущение, что ливневой канализации нет вообще. Возможно, ее повредили во время стройки, которая по-прежнему идет возле терминала. Воду без перерыва откачивают мощными насосами. Правда, куда и как долго это придется делать — неизвестно.