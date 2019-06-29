Спонсор испанского футбольного клуба Барселона сделал заманчивое предложение поющей
ведущей. Ольга Бузова, недолго думая, согласилась.
Спонсор испанского футбольного клуба "Барселона" сделал заманчивое предложение поющей
ведущей. Ольга Бузова, недолго думая, согласилась.
Компания Beko разместила в Instagram пост, в котором
предложила звезде на 48 часов стать частью испанского клуба. Ольга Бузова
ответила положительно.
"Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих
людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку", – приводит
ответ певицы в комментариях . Также организаторы
сообщили, что уже 29 июня Ольга Бузова станет игроком "Барселоны" и сможет
примерить на себя роль профессионального футболиста.
При этом знаменитости придется соблюдать жесткий
график спортсменов. Ольга Бузова на себе прочувствует "режим дня Месси и Пике".
Девушке предстоит встать рано утром, побывать на полноценной тренировке и
соблюсти другие нюансы.
Напомним, что Ольга Бузова была замужем за
футболистом Дмитрием Тарасовым и очень тяжело переживала развод с ним. Ранее появился
слух о том, что у спортсмена и его новой супруги, модели Анастасии Костенко может
появиться еще один ребенок. Пара не так давно стала родителями. Появление
второго малыша может стать для ударом.
Как писали "Дни.ру", в Вероне, на свадьбе общих друзей звезда развлекалась с бывшим любовником Тимофеем Майоровым: пара плескалась в бассейне, гуляла по городу, устроила романтический ужин. Хотя, вполне возможно, что таким образом хочет показать бывшему мужу Дмитрию Тарасову, что счастлива и без него.