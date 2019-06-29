Спонсор испанского футбольного клуба Барселона сделал заманчивое предложение поющей ведущей. Ольга Бузова, недолго думая, согласилась.

Спонсор испанского футбольного клуба "Барселона" сделал заманчивое предложение поющейведущей. Ольга Бузова, недолго думая, согласилась.Компания Beko разместила в Instagram пост, в которомпредложила звезде на 48 часов стать частью испанского клуба. Ольга Бузоваответила положительно."Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своихлюдей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку", – приводитответ певицы в комментариях . Также организаторысообщили, что уже 29 июня Ольга Бузова станет игроком "Барселоны" и сможетпримерить на себя роль профессионального футболиста.При этом знаменитости придется соблюдать жесткийграфик спортсменов. Ольга Бузова на себе прочувствует "режим дня Месси и Пике".Девушке предстоит встать рано утром, побывать на полноценной тренировке исоблюсти другие нюансы.Напомним, что Ольга Бузова была замужем зафутболистом Дмитрием Тарасовым и очень тяжело переживала развод с ним. Ранее появилсяслух о том, что у спортсмена и его новой супруги, модели Анастасии Костенко можетпоявиться еще один ребенок. Пара не так давно стала родителями. Появлениевторого малыша может стать для ударом.Как писали "Дни.ру", в Вероне, на свадьбе общих друзей звезда развлекалась с бывшим любовником Тимофеем Майоровым: пара плескалась в бассейне, гуляла по городу, устроила романтический ужин. Хотя, вполне возможно, что таким образом хочет показать бывшему мужу Дмитрию Тарасову, что счастлива и без него.