Накануне, 28 июня, российская актриса официально оформила развод с супругом Гелой Месхи. Знаменитость смогла очень быстро оправиться после разрыва. В тот же день Екатерина Климова отправилась на празднование юбилея артиста Александра Панкратова-Черного.

Накануне, 28 июня, российская актриса официально оформила развод с супругом Гелой Месхи. Знаменитость смогла очень быстро оправиться после разрыва. В тот же день Екатерина Климова отправилась на празднование юбилея артиста Александра Панкратова-Черного.В минувшую пятницу, 28 июня, Народному артисту России исполнилось 70 лет. Актер пригласил родных и коллег в столичный ресторан. Среди гостей была и Екатерина Климова.В личном микроблоге актриса поделилась кадрами с мероприятия. На записи артистка танцует Цыганочку вместе с Александром Панкратовым-Черным. Гости подбадривают пару возгласами "Браво!".В тот же день стало известно, что актриса официально развелась с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали в зале суда. Заседание по делу продлилось всего 25 минут, подчеркивает . Актеры решили спокойно уладить вопрос об имуществе.Материал дополняется.