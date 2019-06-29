На сайте конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина началось онлайн-голосование за лучшую по выбору Интернета работу. Проголосовать можно до 31 июля. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.

На сайте конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина началось онлайн-голосование за лучшую работу.Проголосовать можно до 23:59 по московскому времени 31 июля. Для участия в нем необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей — "ВКонтакте", Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Победитель онлайн-голосования будет объявлен 1 августа, и автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.Оксана Олейник – куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" – отмечает, что интерес к фотографии растет с каждым годом. По ее словам, зритель становится избирательнее, он хочет видеть не просто красочную картинку, но историю, стоящую за ней."Онлайн-голосование всегда подогревает интригу – как соотнесется выбор интернет-аудитории с решением профессионального жюри, совпадут ли они в своих оценках", — говорит Олейник.В сентябре конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов.