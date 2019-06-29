Вмешательство в дела России извне происходит ежедневно, но в Москве не шумят и не истерят по этому поводу. Об этом заявил на пресс-конференции по завершении саммита G20 в японской Осаке президент России Владимир Путин.

Вмешательство в дела России извне происходит ежедневно, но в Москве "не шумят и не истерят" по этому поводу. Об этом заявил на пресс-конференции по завершении саммита G20 в японской Осаке президент России Владимир Путин."К сожалению, так сложилась практика международных отношений", — добавил он.Звучащие в адрес России обвинения во вмешательстве в американские выборы, по словам Путина, обсуждались на его переговорах с президентом США Дональдом Трампом, как и ситуация в Венесуэле.Сам Трамп заявил, что говорил об этом с Путиным как на саммите в Осаке, так и до этого. "Вы знаете, что он абсолютно отрицает это, и он также отрицал это публично", — сказал Трамп на своей пресс-конференции в Осаке.По словам Трампа, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего предполагаемое российское вмешательство, был хорошим: доказано отсутствие препятствования правосудию и сговора с РФ.В марте этого года команда специального прокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году и передала документ генеральному прокурору Уильяму Барру. В письме Конгрессу США тот сообщил, что следователям не удалось выявить признаков сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Российской Федерацией.Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции Владимира Путина в Осаке вел телеканал "Россия 24".