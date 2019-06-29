Перед четвертьфинальной встречей Кубка Америки по футболу между сборными Аргентины и Венесуэлы произошло историческое событие. Капитан альбиселесте Лионель Месси впервые спел гимн страны за все время выступлений в национальной команде.

Перед четвертьфинальной встречей Кубка Америки по футболу между сборными Аргентины и Венесуэлы произошло историческое событие. Капитан "альбиселесте" Лионель Месси впервые спел гимн страны за все время выступлений в национальной команде.#Brasil2019 | Suena el Himno Nacional en el estadio Maracaná y ya comienza a vivirse un nuevo partido de la #CopaAmericaMirá el partido EN VIVO en https://t.co/GYiXqRdYsY ¡#SomosArgentina! ¡#VibraElContinente! pic.twitter.com/kyS5ytqEYl— TV Pública Argentina (@TV_Publica) 28 июня 2019 г.Ранее знаменитому футболисту часто задавали вопрос, почему он не поет гимн перед матчами сборной, на что звездный игрок отвечал, что он так решил и не собирается ничего менять в будущем.После игры с Венесуэлой Месси сообщил, что спел национальный гимн, потому что ему это захотелось сделать. Напомним, что сборная Аргентины обыграла венесуэльских футболистов со счетом 2:0 и в полуфинале встретится с командой Бразилии.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Planeta Pelota (@planetapelota) 28 Июн 2019 в 6:18 PDT