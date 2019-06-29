Питон устроился под приборной панелью грузовика, владелец которого приехал на станцию технического обслуживания. Незваный гость не смутил сотрудников автосервиса – один из механиков провел операцию по извлечению змеи.

Сотрудники автосервиса в городе Плано, расположенного в штате Техас на юге США, провели необычное "техническое обслуживание" грузовика, владелец которого пригнал машину для проведения техосмотра.Как выяснилось, под приборную панель грузовика заползла змея.Рептилию извлек один из механиков, который, как выяснилось, в прошлом держал похожую змею у себя дома, поэтому имеет навыки обращения с подобными визитерами.В результате инцидента никто не пострадал, питона уже передали ветеринарам.