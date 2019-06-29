В ходе селекторного совещания стало известно о прорыве дамбы на реке Ока, притоке Ангары.

Представитель администрации Куйтунского района Иркутской области на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола сообщил о прорыве дамбы на реке Ока, притоке Ангары.Если вода будет стремительно подниматься, то ожидается не менее трехсот пострадавших. Большинство жителей населенных пунктов, расположенных вдоль реки, уже собрались и выезжают к родственникам. В случае, если уехать некуда, местные власти предоставляют возможность разместиться в пункте временного размещения, передает ТАСС.Паводок в регионе начался из-за проливных дождей. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.