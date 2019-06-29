Первый солист группы На-На Валерий Юрин сообщил, что музыкальный продюсер Бари Алибасов исключил его из своего завещания. Об отношениях с композитором он рассказал в откровенном интервью.

Первый солист группы "На-На" Валерий Юрин сообщил, что музыкальный продюсер Бари Алибасов исключил его из своего завещания. Об отношениях с композитором он рассказал в откровенном интервью.Исполнитель Валерий Юрин стал гостем шоу "Однажды" на НТВ. Первый солист группы "На-На" признался, что длительное время состоял в напряженных отношениях с музыкальным продюсером. По словам артиста, Бари Алибасов забирал у него все заработанные деньги и выплачивал ему только "суточные".Когда певец решил уйти из коллектива, то надеялся, что продюсер вернет ему гонорары, но композитор поступил иначе. "Он говорит: "Деньги? А вот они, деньги. Вот наша квартира с тобой. Вот ремонт дорогой, за миллион долларов. Я же все сделал, как и обещал", – заявил Валерий Юрин.Известие о том, что Бари Алибасов попал в больницу, по ошибке выпив химическую жидкость, стало шоком для бывшего солиста группы "На-На". Он забыл все старые обиды, и вместе с другими коллегами стал беспокоиться о здоровье продюсера.Материал дополняется.