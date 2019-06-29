Петр Порошенко возмущен тем, что Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа. Речь о беседе на саммите Большой двадцатки.

Петр Порошенко возмущен тем, что Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа. Речь о беседе на саммите "Большой двадцатки", передает "Россия 24".Порошенко пишет у себя в Facebook, что это "тревожный звонок" для Украины. По его словам, раньше перед важными контактами с Москвой Европа и США сообщали об этом киевским властям, а теперь нарушают принцип "ничего об Украине без Украины", и это "часть российского реванша". Так считает Порошенко.