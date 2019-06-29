Выходные – самое время для того, чтобы узнать о самых свежих слухах и сплетнях из мира звезд. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 июня 2019 года.

Выходные – самое время для того, чтобы узнать о самых свежих слухах и сплетнях из мира звезд. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 июня 2019 года.Несколько лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. С тех пор певец перестал появляться на публике. Наблюдательные поклонники выяснили, что недавно артиста увезли на отдых в другую страну.Борис Моисеев отправился вместе с близкими в латвийский курортный город Юрмалу. На записи, опубликованной в фанатском аккаунте артиста, можно увидеть, как он спокойно беседует со своими друзьями во время уличного пикника. В комментариях к записи пользователи пожелали артисту здоровья и приятного отдыха.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 июня 2019 года, читайте в и специальных .