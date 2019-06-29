На итоговой пресс-конференции саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин рассказал о беседе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

На итоговой пресс-конференции саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин рассказал о беседе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В частности, Путин заявил об отсутствии у России каких-либо агрессивных планов как в отношении Великобритании, так и стран Запада в целом. Российский лидер считает призыв Мэй "отказаться от агрессивной политики" попыткой "выдать желаемое за действительное". По словам Путина, проблемы внутренней политики Великобритании привели ее руководство к желанию решить их за счет "внешнего противника"."Хочу вас обрадовать: у нас не было намерения совершать какие-то агрессивные действия в отношении кого бы то ни было", — отметил Путин.Манеру общения Мэй на встрече Путина назвал "жесткой", но стороны смогли обменяться позициями по трудным проблемам.Президент России считает, что политики не должны мешать бизнесу. Как заявил Путин, представители британских фирм на встрече с ним недавно в Москве высказались на налаживание хороших отношений между Лондоном и Москвой."Думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, и не собирается уходить", — добавил Путин.Проблемы в отношениях России и Великобритании резко испортились после после покушения в 2018 году на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.