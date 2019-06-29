Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.

Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20."Это просто произвол, он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", — подчеркнул Путин.6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере. Журналист был отправлен под домашний арест до 7 августа. В суде Голунов заявил о своей невиновности: по его мнению, уголовное преследование было связано с его публикациями.11 июня уголовное преследование было прекращено за непричастностью к преступлению, Голунова освободили из-под ареста.По ходатайству министра внутренних дел президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина.Правомерность действий сотрудников полиции, задержавших Голунова, оценит Следственный комитет – МВД передало туда материалы.