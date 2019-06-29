На итоговой пресс-конференции саммите G20 в Осаке президент РФ Владимир Путин подтвердил, что, по его мнению, некоторые издержки привели либеральную идею к деградации.

На итоговой пресс-конференции саммите G20 в Осаке президент РФ Владимир Путин подтвердил, что, по его мнению, некоторые издержки привели либеральную идею к деградации. Хотя эта концепция жизни общества привлекательна в целом, считает Путин, "явный перегиб" привел к тому, что идея "начала поедать сама себя".Путин привел как пример просьбу в некоторых европейских странах к родителям девочек-школьниц не отпускать их на учебу в юбках ради безопасности."Люди живут в своей собственной стране, среди своей культуры, почему нужно доводить до такого состояния?" — возмутился Путин.Ранее в интервью Financial Times Путин заявил, что либеральная идея противоречит интересам большинства населения. Президент России высказался против навязывания "нетрадиционного" подхода тем, кто его не принимает в силу культурных, религиозных или иных особенностей, пишет "Интерфакс".