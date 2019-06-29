Несколько лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. С тех пор певец перестал появляться на публике. Наблюдательные поклонники выяснили, что недавно артиста увезли на отдых в другую страну.

Несколько лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. С тех пор певец перестал появляться на публике. Наблюдательные поклонники выяснили, что недавно артиста увезли на отдых в другую страну.Борис Моисеев отправился вместе с близкими в латвийский курортный город Юрмалу. На записи, опубликованной в фанатском аккаунте артиста, можно увидеть, как он спокойно беседует со своими друзьями во время уличного пикника.В комментариях к записи пользователи пожелали артисту здоровья и приятного отдыха. "Хорошего отдыха!", "Набирайтесь сил и солнца!", "Обожаем вас!", – писали очарованные поклонники. "Боречка, хорошего отдыха, привет из Салехарда, прилетай рыбку кушать", – обратилась к певцу подписчица.Материал дополняется.