В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женщин сборная России на площадке арены Кристал Холл в городе Зренянин проиграла команде Сербеии со счетом 63:77 (16:23, 16:18, 12:21, 10:24).

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женщин сборная России на площадке арены "Кристал Холл" в городе Зренянин проиграла команде Сербеии со счетом 63:77 (16:23, 16:18, 12:21, 7:12).У победителей встречи самыми результативными стали Ана Дабович (16 очков), Даяна Бутулия (15) и Николина Милич (14), а у россиянок больше всех набрали Анастасия Шилова и Евгения Белякова – 11 и 9 очков соответственно.Таким образом, сборная России на турнире потерпела второе поражение кряду и с двумя очками занимает четвертое место в группе D, а Сербия вышла в лидеры квартета, имея в активе четыре очка.В следующем матче россиянки 30 июня сыграют с командой Белоруссии, а сербки в тот же день встретятся с бельгийками.