На предварительном этапе Лиги наций, который проходит в Австралии, мужская сборная России встречалась с командой Аргентины. Россияне добились победы над соперником в пяти партиях со счетом 25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11.

На предварительном этапе Лиги наций, который проходит в Австралии, мужская сборная России встречалась с командой Аргентины. Россияне добились победы над соперником в пяти партиях со счетом 25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11.Самым результативным игроком встречи стал Игорь Филиппов, набравший 16 очков. После 14 игр российские волейболисты занимают третье место. На счету нашей команды 11 побед. Россияне за тур до окончания предварительного этапа оформили путевку в финал Лиги наций.Следующую встречу на турнире сборная России проведет 30 июня. Россияне сразятся с командой Китая. Финальный этап турнира, где примут участие шесть команд, пройдет в Чикаго с 10 по 14 июля.