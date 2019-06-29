С помощью санавиации двое пострадавших от взрыва газа в жилом доме города Ковров будут эвакуированы в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев сообщил, что с помощью санавиации двое пострадавших от взрыва газа в жилом доме города Ковров будут эвакуированы в ожоговый центр Нижнего Новгорода.У обоих пострадавших ожоги более 50 % тела.Глава Коврова Анатолий Зотов сообщил, что опасности разрушения жилого дома. Пострадали шесть из 80 квартир дома. Две квартиры на первом этаже, остальные по стояку выше.Помощник губернатора региона Ольга Петрова сообщила, что жителям пострадавших квартир было предложено переселиться в гостиницу "Ковров", но они предпочли переехать к родственникам.В настоящее время расселено 48 человек, передает РИА Новости.В ближайшее время на место происшествия приедет губернатор Владимир Сипягин.Управление СК по региону начало доследственную проверку.В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области ночью произошел взрыв с последующим возгоранием. Одиннадцать человек пострадали, двое из них в реанимации. Один человек погиб. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.