В японской Осаке завершился саммит большой двадцатки. В итоговом заседании глав делегаций стран-участниц G20, приглашенных государств и международных организаций принял участие президент России Владимир Путин.

В японской Осаке завершился саммит "большой двадцатки". В итоговом заседании глав делегаций стран-участниц G20, приглашенных государств и международных организаций принял участие президент России Владимир Путин.Участники заседания обсудили текущую экономическую ситуацию в мире, вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций, возможности для стимулирования мирового экономического развития, сообщается на сайте Кремля. Прошла дискуссия об актуальных направлениях инновационной деятельности, последних тенденциях в развитии цифровой экономики и искусственного интеллекта, трансграничном перемещении данных, обеспечении безопасности в сфере информационных технологий и связи.Ключевые договоренности зафиксированы в итоговой декларации саммита. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, ее удалось согласовать, несмотря на все возникавшие в процессе трудности и разногласия.По словам Абэ, участникам саммита в Осаке удалось "прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации". Также, по его словам, лидеры стран G20 выразили озабоченность ростом напряженности вокруг ситуации в Иране, передает ТАСС.Абэ также рассказал о возникавших у участников саммита G20 расхождениях в позициях по вопросам климата, отметив, что участники саммита договорились стремиться к полному прекращению загрязнения вод Мирового океана пластиковыми отходами к 2050 году.