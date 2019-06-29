Украина не может подписать новый контракт на транзит газа из-за Евросоюза. Но Газпром готов продлить действующие договоренности. На каких условиях?

Украина не может подписать новый контракт на транзит газа из-за Евросоюза. Но "Газпром" готов продлить действующие договоренности. На каких условиях?"Северный поток-2" не остановить. Работы идут по графику, уложено 1482 километра (60,4% всей протяженности). Капитальные затраты профинансированы более чем на 80 процентов. Точка невозврата пройдена, заявил Алексей Миллер."Инвестиционная программа "Газпрома" в 2018 году была нацелена на развитие стратегических проектов, которые обеспечивают укрепление лидирующих позиций компании", — заявил председатель правления "Газпрома". – Ввод в эксплуатацию проектов "Северный поток-2", "Турецкий поток", "Сила Сибири", которые уже в ближайшее время обеспечат рост операционного денежного потока".Отсутствие разрешения Дании не критично; датский участок — это всего 130 километров, и работы там можно выполнить за пять недель. "Газпром" тем временем заполняет топливом европейские подземные хранилища. В планах закачать в них не менее 11 млрд кубометров. Компания получает предложения от европейских потребителей на новые контракты, экспорт в этом году будет на уровне прошлогодних максимумов, в районе 200 млрд кубометров газа.При этом переговоры по новому договору с Украиной компания еще не начинала, ждут выборов в Верховную раду. Начинать разговор надо не с транзита, а с поставок газа на Украину."Если украинская сторона проявит интерес к заключению нового контракта на поставку газа напрямую, цена для конечного потребителя на Украине будет ниже на 25%. Мы готовы продлить действующий контракт на транзит. Что касается еще одного аспекта, конечно, мы говорим о том, что этот контракт должен быть экономически целесообразным и для российской стороны", — отметил Алексей Миллер.В России "Газпром" делает ставку на развитие рынка газомоторного топлива. Ростовская и Белгородская области участвуют в пилотном проекте по ускоренному переводу автомобилей на газ. В планах - увеличить парк машин до 55 и 19 тысяч соответственно и построить до 40 газозаправочных станций."В Белгородской области для владельцев газомоторного транспорта в два раза снижен транспортный налог, а в Ростовской области разработана программа субсидирования перевода транспорта на газ. "Газпром" зафиксировал на ближайшие три года цену на газ", — говорит Виктор Зубков, председатель совета директоров "Газпрома".Что касается главного вопроса годового собрания акционеров, то утверждены дивиденды — рекордные для "Газпрома", для компаний с госучастием и всего финансового рынка страны. 16,61 руб./акцию, 393,2 млрд рублей, 27% по МСФО. В ближайшие три года планку собираются поднять до 50 процентов по международным стандартам финансовой отчетности.