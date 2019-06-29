Швейцарский нападающий Шальке Брель Эмболо продолжит карьеру в менхенгладбахской Боруссии, 22-летний футболист подписал соглашение с черно-бело-зелеными, рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года.

Швейцарский нападающий "Шальке" Брель Эмболо продолжит карьеру в менхенгладбахской "Боруссии", 22-летний футболист подписал соглашение с "черно-бело-зелеными", рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года.Подробности перехода не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, команда из Гельзенкирхена выручила на продаже футболиста порядка десяти миллионов евро.Напомним, уроженец Камеруна является воспитанников швейцарского "Базеля". Откуда перешел в стан "горняков" летом 2016 года за 26,5 миллиона евро. В минувшем сезоне в составе "Шальке" принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевых передачи.