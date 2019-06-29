Вышедшая из берегов река Уда разбила об мост смытые строения – очевидец запечатлел на видео гибель зданий в городе Нижнеудинске Иркутской области. Из-за сильных паводков, вызванных проливными дождями, в регионе объявлен режим ЧС.

Очевидец запечатлел на видео момент разрушения деревянных строений, смытых мощным паводком в Иркутской области. Кадры были сделаны на берегу реки Уды в Нижнеудинске.На записи видно, что уровень воды в реке поднялся практически до пролетов моста, в который, одно за другим, врезались несколько зданий, не переживших столкновения.Напомним, что в Иркутской области сложилась сложная паводковая ситуация, из берегов вышли реки Уда, Бирюса и Ия. В минувший четверг, 27 июня, из-за проливных дождей был введен режим чрезвычайной ситуации.В зоне бедствия оказались тысячи человек, десятки населенных пунктов остались без электричества, спасатели проводят эвакуацию населения.