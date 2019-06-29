Весной этого года Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании. Однако несмотря на разрыв телеведущая и актер решили сохранить дружеские отношения. Недавно журналистка обратилась к экс-супругу с неожиданной просьбой.

Весной этого года Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании. Однако несмотря на разрыв телеведущая и актер решили сохранить дружеские отношения. Недавно журналистка обратилась к экс-супругу с неожиданной просьбой.В конце марта Максим Виторган представил пьесу "В городе Лжидмитрове", рассказывающую о жизни в закрытом наукограде, в котором происходят странные события. Премьеру спектакля посетила бывшая возлюбленная артиста Ксения Собчак.По словам актера, телеведущая сама попросила пригласить ее. Он добавил, что не испытал никаких чувств, когда она заняла кресло зрителя. Максим Виторган поблагодарил ее за поддержку. "Ничего не почувствовал, потому что знал, что она придет. Она попросила, я пригласил, и она пришла. Даже написала какой-то отзыв", – поделился он.Максим Виторган долго трудился над постановкой и даже несколько раз менял финал. На вопрос, связано ли это с разводом, артист ответил отрицательно. "Даже если мы захотим что-то такое придумать – интересное и красивое, у нас не получится. Потому что это неправда – и все", – передает его слова .В марте этого года и Максим Виторган сообщили в социальных сетях, что уже давно не живут вместе. Бывшие возлюбленные рассказали, что не собираются делить имущество. Кроме того, они будут вместе воспитывать сына Платона.