Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам. США обещали не вводить дополнительные пошлины на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам. США обещали не вводить дополнительные пошлины на китайские товары.Встреча лидеров двух стран продлилась 80 минут. "Мы вновь на правильном пути", — заявил Трамп журналистам​​​.Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд консультаций проходил в мае в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.Опрошенные РИА Новости эксперты из китайских институтов считают, что эта встреча поможет несколько смягчить напряженность в торговой войне; полная неудача встречи не соответствует ожиданиям американского лидера, так как это неблагоприятно скажется на нем в свете предстоящих президентских выборов.Итог встречи имеет большое значение для мировой экономики и финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торговой войны США и Китая. Она началась в 2018 году, после того как было объявлено, что торговый дефицит США с Китаем по итогам 2017 года достиг рекордного показателя в 375,2 миллиарда долларов.