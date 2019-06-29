Телеведущая Лариса Гузеева долгое время борется с лишним весом. Благодаря строгой диете звезде удалось добиться впечатляющих результатов.

Телеведущая Лариса Гузеева долгое время борется с лишним весом. Благодаря строгой диете звезде удалось добиться впечатляющих результатов.Несколько дней назад актриса уехала вместе с невесткой Анной в столицу Италии. Они прогулялись по улицам Рима и увидели главные достопримечательности города.На одном из снимков, опубликованных в социальных сетях, позирует на фоне Испанской лестницы. Звезда примерила светлые штаны в полоску, голубую рубашку и шлепанцы. Летний образ звезда дополнила черной сумкой.Многие пользователи отметили, что артистка выглядит очень молодо на снимке. "Лариса, стиль casual вам к лицу, молодит", "Выглядите потрясающе", "Классная Лариса! Вам так идет светлый цвет", – написали восхищенные подписчики.Другие комментаторы оценили постройневшую фигуру знаменитости. Они признались, что восхищаются силой воли телеведущей. "Вы очень круто скинули вес. Молодец! Так держать", "Какая вы красивая и стройная!", "Статная и яркая", – делились мыслями пользователи.