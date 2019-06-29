Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. По словам Трампа, Эрдогану во время президентства Барака Обамы было несколько раз отказано в покупке ракет Пэтриот. В результате турецкий президент обратился к России. Однако когда соглашение было заключено, администрация президента выразила недовольство соглашением с РФ и покупкой ракет, не относящихся к системам вооружения НАТО.

Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20, сообщает ТАСС.По словам Трампа, Эрдогану во время президентства Барака Обамы было несколько раз отказано в покупке ракет "Пэтриот". В результате турецкий президент обратился к России. Однако когда соглашение было заключено, администрация президента выразила недовольство соглашением с РФ и покупкой ракет, не относящихся к системам вооружения НАТО."С ним повели себя очень нечестно", — признал Трамп.Президент США не винит Эрдогана в кризисе вокруг предстоящей поставки Анкаре российских С-400. И подчеркнул, что вопрос об С-400 — сложный, и его администрация будет пытаться его решить. Отказываться от поставок С-400 Турция не намерена. Сделка закрыта, заявил Эрдоган и добавил, что отказ от ранее принятых решений — "не в духе Турецкой республики".При этом Турция по-прежнему ожидает поставок из США самолетов F-35. План по оплате поставок выполняется. Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выразил уверенность, что США не введут санкции в отношении Анкары из-за сделки по поставке российских ЗРС С-400. Об этом турецкий лидер сообщил на итоговой пресс-конференции саммита G20. Он назвал введение санкций в отношении Турции со стороны стратегического партнера неуместным решением.