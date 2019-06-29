Бывший президент Украины Петр Порошенко всерьез обеспокоен тем, что Киев одним из последних узнал о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Своими опасениями он поделился на странице в Facebook.

Бывший президент Украины Петр Порошенко всерьез обеспокоен тем, что Киев одним из последних узнал о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Своими опасениями он поделился на странице в Facebook.Предприниматель отметил, что раньше европейские и американские коллеги всегда предупреждали о подобных встречах украинскую сторону. Однако в этот раз власти страны не дождались звонка.Бывший президент считает, что влияние Москвы растет во всем мире. "Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами. И отсутствие звонка – это очень тревожный звонок для всех нас", – цитирует бизнесмена "".Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в пятницу, 28 июня, во время саммита "Большой двадцатки". Лидеры двух государств обсудили ситуацию в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине. В ходе беседы президент Соединенных Штатов выразил надежду на улучшение отношений России и Америки.Ранее заявил что участие России в предстоящей сессии ПАСЕ – первый шаг к тому, чтобы Европа признала Крым российским. Предприниматель пообещал боротьсяс распространением "вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса".