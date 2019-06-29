Популярная актриса прокомментировала слухи о разрыве с супругом. Несколько часов назад Мария Кожевникова опубликовала длинный пост на странице в Instagram.

Популярная актриса прокомментировала слухи о разрыве с супругом. Несколько часов назад Мария Кожевникова опубликовала длинный пост на странице в Instagram.Артистка редко делится с поклонниками подробностями личной жизни и практически не публикует совместных снимков с супругом. Знаменитость объяснила свое решение тем, что ее муж Евгений Васильев не хочет быть публичным человеком.По словам актрисы, поклонники регулярно выдумывают новые сплетни и слухи об ее отношениях с возлюбленным. Некоторые пользователи заявили, что знаменитость скрывает бизнесмена, потому что он "уродливый и старый".Очередной скандал разгорелся после того, как рассказала, что решила не устраивать пышную свадьбу, а только обвенчалась с предпринимателем. "После передачи, где я сама рассказала, что мы только обвенчались, покатилась новая волна: "Скоро кинет", "Без всего оставит, сама троих детей поднимать будет", – вспомнила артистка.Всем злопыхателям знаменитость пожелала гармонии и благополучия. Она добавила, что счастлива в браке. "В ответ пожелаю всем любви, взаимопонимания, гармонии и благополучия! Счастливые же люди желают исключительно счастья всем окружающим, всем без исключения!", – заключила Мария Кожевникова.