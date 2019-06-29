Поздравляя именинника, полицейские и ветераны вручили ему памятные подарки, пожелали крепкого здоровья, благополучия, бодрости на долгие годы и поблагодарили за службу.

25 июня ветерану органов внутренних дел Анатолию Гущину исполнилось 92 года. Поздравить его пришли сотрудники отделения по работе с личным составом отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и председатель Совета ветеранов Нина Шуршилина.Визит полицейских стал для ветерана милиции в отставке приятным знаком внимания.Родился Анатолий Григорьевич в деревне Чиур Гусь-Хрустального района. В годы Великой Отечественной войны, подростком, он уже работал в эвакогоспитале, расположенном в Гусь-Хрустальном.После окончания в мае 1945 года Гусевского стекольного техникума, Анатолий Григорьевич работал на местном стеклозаводе. В 1948 году был призван в армию.С 1951-го по 1956-й годы Анатолий Григорьевич служил в войсках МВД в Берлине. Вернувшись из Германии, в 1957 году по рекомендации партийной организации стал работать оперуполномоченным уголовного розыска Гусь-Хрустального отдела внутренних дел. Через два года был назначен на должность начальника отдела охраны при ОВД. А с 1966 года Анатолий Григорьевич начал выполнять обязанности заместителя начальника Гусь-Хрустального ОВД по политико-воспитательной работе.Проработав в органах внутренних дел более 20 лет, Анатолий Григорьевич Гущин ушел на заслуженный отдых.Поздравляя именинника, полицейские и ветераны вручили ему памятные подарки, пожелали крепкого здоровья, благополучия, бодрости на долгие годы и поблагодарили за службу.В свою очередь, ветеран рассказал о самых интересных случаях в своей работе и поблагодарил гостей за оказанную поддержку и внимание.