В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв с последующим возгоранием. Одиннадцать человек пострадали, двое из них в реанимации. Один человек погиб.

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области ночью произошел взрыв с последующим возгоранием. Одиннадцать человек пострадали, двое из них в реанимации. Один человек погиб. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.Главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев сообщил, что среди пострадавших есть сотрудники полиции и МЧС, которые работали на месте происшествия. У них травмы разной степени тяжести и ожоги, сообщает РИА Новости.В региональном МЧС сообщили, что взрыв произошел в одной из квартир третьего подъезда дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской.Установлено, что в квартире находился мужчина с пожилыми родителями. В результате взрыва погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьезные травмы. Также с тяжелыми травмами госпитализирована пожилая соседка с первого этажа.В настоящее время основной версией происшествия являются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который недавно выписался из специализированной клиники.По информации СУ СК, уже установлено, что соединительные шланги подводки газа к плите и водонагревательной колонки вырваны, что послужило причиной утечки и скоплению паров газа в кухне.Пресс-секретарь 8-го отряда Федеральной противопожарной службы Наталья Никитина сообщила, что из двух подъездов дома эвакуированы жильцы двух подъездов. Есть угроза обрушения здания, так как в доме разрушена межквартирная перегородка между двумя квартирами на первом этаже.На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС и МВД. К ликвидации пожара и его последствий привлекалось 15 единиц техники, 46 человек.