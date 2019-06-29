Злоумышленник, выполняя в кафе ремонтные работы, воспользовался невнимательностью заявительницы и совершил кражу ее имущества...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества из кафе.В полицию с заявлением обратилась 34-летняя жительница Подмосковья. Женщина сообщила, что из помещения одного из кафе, расположенного в Большом Кисельном переулке, неизвестный похитил принадлежащий ей портативный компьютер и тепловую пушку.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Московской области. Установлено, что злоумышленник выполнял в кафе ремонтные работы и, воспользовавшись невнимательностью заявительницы, совершил кражу. Похищенное имущество он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60