В Якутии отмечают главный национальный праздник - Ысыах. В программе - состязания исполнителей эпоса, а также конкурсы национального костюма и конского убранства, скачки, стрельба из лука.

В Якутии отмечают главный национальный праздник — Ысыах. Он посвящен наступлению лета.В программе — состязания исполнителей эпоса, а также конкурсы национального костюма и конского убранства, скачки, стрельба из лука.Начиная с 2019 года, в этот праздник будут показывать якутские фильмы, известные своей самобытностью. А поскольку 2019-й в России объявлен Годом Театра, в столице республики представят лучшие спектакли местных коллективов, сообщает "Россия 24".В 2018 году Ысыах вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов.