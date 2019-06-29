В одном из магазинов, расположенном в 15 микрорайоне Зеленограда, продавец осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Инспекторами отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Крюково г. Москвы совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве выявлен факт продажи алкогольной продукции 17-летнему подростку.Полицейские установили, что в одном из магазинов, расположенном в 15 микрорайоне Зеленограда, продавец осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Как оказалось, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31